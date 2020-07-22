4 إرهابيين من "بي كا كا" يسلمون أنفسهم للأمن التركي

أنقرة/ جانكوت تاشدان/ الخليج 365

سلم 4 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية أنفسهم لقوات الأمن التركية بولاية شرناق، بعد هروبهم من مخابئ المنظمة شمالي العراق.



وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأربعاء،، أن إرهابيي "بي كا كا" يواصلون تسليم أنفسهم لقوات الأمن نتيجة للعمليات الحازمة للقوات المسلحة التركية.

وقال البيان: "سلّم 4 إرهابيين من بي كا كا أنفسهم لقوات الأمن بقضاء سيلوبي في شرناق، بعد فرارهم من مخابئ المنظمة شمالي العراق".

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وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الداخلية التركية، في بيان لها، الأربعاء، أن عنصرين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية سلما نفسيهما أيضا لقوات الأمن التركية في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للقوات الأمنية عن طريق الإقناع، الأربعاء، بلغ 6.

وأضافت أن حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم عن طريق الإقناع منذ مطلع العام الحالي بلغت 116.

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