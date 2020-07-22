أحدث جرائم حفتر.. انتشال 7 جثث من مقبرة جماعية جديدة بترهونة

وليد عبد الله/ الخليج 365

كشفت هيئة حكومية ليبية عن انتشال 7 جثث، الأربعاء، من مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة (90 كم جنوب شرق العاصمة طرابلس).

وحرر الجيش الليبي، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، ترهونة من مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وقال رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين (حكومية)، كمال السيوي، للأناضول، إن فريق من الهيئة انتشل، الأربعاء، 7 جثث من مقبرة جماعية تم اكتشافها، الثلاثاء.

وأوضح أن "الحصيلة أولية ولا يزال الفريق يعمل داخل المقبرة.. وسيتم تحويل الجثث إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة".

ونظمت مئات النساء الليبيات، الثلاثاء، وقفة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، للمطالبة بالكشف عن مصير أقاربهن "المختفين".

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وكان بين المحتجات أقارب لضحايا مقابر جماعية عُثر عليها في ترهونة عقب تحريرها من مليشيا حفتر، وكذلك أقارب لمختفين قسريًا.

وكان الجيش الليبي أعلن، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، العثور على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بترهونة ومناطق جنوب طرابلس، منذ 5 يونيو/ حزيران الجاري.

ودعت الحكومة الليبية، في أكثر من مناسبة، إلى تحقيق دولي في جرائم حفتر، المدعوم من دول عربية وغربية.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في 22 يونيو/ حزيران الماضي، قرارا بإنشاء "بعثة تحقيق" بشأن التجاوزات التي ارتُكبت في ليبيا منذ مطلع 2016.

وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من تحرير كامل المنطقة الغربية من مليشيا حفتر، التي تسببت بوقع قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.