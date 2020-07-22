اليمن.. وقفة احتجاجية بعدن للمطالبة بإصلاح الخدمات المتردية

اليمن / الخليج 365



نفذ العشرات من أبناء محافظة عدن جنوبي اليمن، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بإصلاح وضع الخدمات المتردية في المدينة منذ عدة أشهر.



وشهدت الوقفة التي أقيمت في ساحة "العروض" بمدينة خور مكسر، ونظمتها مكونات جنوبية، أهمها الحراك الجنوبي السلمي، مشاركة كبيرة من أبناء المحافظة، بحسب مراسل الخليج 365.



ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تدعو لمعالجة تردي الخدمات خاصة الكهرباء والمياه، والعمل على وقف التدهور الكبير الذي طرأ عليهما.



ودعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، إلى تحييد محافظة عدن وأهلها عن الصراع السياسي الدائر في البلاد، والذي أثر بشكل كبير على مستوى الخدمات فيها لتصل إلى مرحلة لم تشهدها من قبل.



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ومنذ أيام تشهد العاصمة المؤقتة للبلاد "عدن" احتجاجات على تردي الخدمات خاصة في قطاعي الكهرباء والماء.



وتتصارع الحكومة الشرعية والمجلس "الانتقالي" الجنوبي المدعوم إماراتيا على الحكم في عدن، فيما يحمل كل طرف منهما مسؤولية تردي الخدمات في المدينة التي تعصف بها الأوبئة والأمراض أيضا.



وازدادت حدة التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي عقب إعلان الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات الجنوب، ثم سيطرة قواته، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، على محافظة أرخبيل سقطرى.



وفي نوفمبر/تشرين ثان 2019، وقعت الحكومة و"الانتقالي" اتفاقا بالرياض، لحل الإشكالات بين الجانبين عقب سيطرة الأخير على عدن، لكنه لم يفلح في إنهاء الأزمة.

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