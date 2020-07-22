الصومال.. مقتل 7 من مسلحي داعش في غارة جوية

مقديشو / الخليج 365
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، "أفريكوم"، الأربعاء، مقتل 7 مسلحين جراء غارة جوية استهدفت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في بلدة شرقي الصومال.
وأوضحت "أفريكوم" في بيان، أن "الغارة وقعت لحظة هجوم عناصر (لم تحددهم) من تنظيم داعش على نقطة أمنية تابعة للقوات الصومالية في بلدة تميرشي".
وأسفرت الغارة عن مقتل 7 من مقاتلي "داعش"، دون خسائر في صفوف المدنيين، وفق المصدر ذاته.
ولم يصدر على الفور تعقيب رسمي من السلطات الصومالية حول ما أورده بيان "أفريكوم".
وفرع تنظيم "داعش" في البلاد تأسس عام 2015، واتخذ من جبال "غلغلا" بولاية "بونتلاند" (شمال شرق) مخابئ استراتيجية ونقاطًا لانطلاق هجماته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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