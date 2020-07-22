إيداع مليار و600 مليون ريال معاشات لمستفيدي الضمان لشهر ذي الحجة

أعلنت وزارة #المواردالبشريةوالتنمية_الاجتماعية اليوم إيداع مليار و600 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة.

تفصيلاً، أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وقال وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك: تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأضاف: المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,693,182,686 ريالاً، تم إيداع 1,397,657,821 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,652,992 ريالاً، و102,871,873 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

وأردف “المبارك”: تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.