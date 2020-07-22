وزير المالية : ننظر في خصخصة شركات رعاية صحية وتعليمية

قال محمد الجدعان وزير المالية ، إن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات، مؤكدا أن الحكومة تدرس احتياجات الاقتصاد السعودي وستقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي.

ووفقا لرويترز، أوضح وزير المالية السعودي في تصريحات خلال مناسبة تنظمها بلومبرج أن ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد، وأضاف “لا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شيء” .

وحول صندوق الاستثمارات العامة، أكد الوزير أن الصندوق يملك سيولة وفيرة، وليس لديه تفضيل جغرافي في الاستثمار لكن الأمر يتوقف على الفرص.

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وفي ملف قمة العشرين، كشف عن عدم وجود قرار نهائي فيما إذا كانت قمة القادة ستكون مباشرة أم افتراضية والأمر ما زال تحت الدراسة.

وبشأن ملف الخصخصة قال الجدعان إن الحكومة تنظر في خصخصة شركات رعاية صحية وقطاع التعليم، وستطرح بضع شركات في السوق المالية في 2020-2021. مشيرا إلى إن السعودية ستصدر ديونا دولية على الأرجح مجددا هذا العام لكنه أكد عدم اتخاذ قرار بعد بشأن عملة الطرح الدولي القادم للدين وأضاف “أصدرنا ديونا محلية تزيد بكثير عما كان مخططا لهذا العام”.

وبشر وزير المالية السعودي بتعاف اقتصادي في مؤشرات الاقتصاد خلال يوليو، لكن نوه بوجود الكثير من الضبابية، وتفاءل بأن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8% التي توقعها صندوق النقد الدولي، مع ارتفاع الطلب على السياحة في السعودية في يوليو بفضل الإقبال المحلي .