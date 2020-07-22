انت الان تتابع بوبيان للتأمين التكافلي تضيف تغطية فيروس كورونا المستجد إلى برنامجها التأميني للسفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم الخزام

مواكبة منها للإجراءات الاحترازية التى تضمن للجميع سفراً آمناً في ظل التطورات الأخيرة، أعلنت شركة بوبيان للتأمين التكافلي عن إضافة (التغطية التأمينية على الإصابة بفيروس كورنا المستجد) الى برنامج بوبيان التكافلي للتأمين على السفر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم الخزام أن التغطية تشمل المصاريف الطبية الطارئة في حالة الإصابة – لا قدر الله - بفيروس كورونا حتى استقرار الحالة لغاية 30 ألف يورو بالإضافة الى التغطيات الأخرى الموجودة مسبقا مثل الحوادث الشخصية والمساعدة الشخصية وإلغاء أو تأجيل الرحلات والأمتعة الشخصية.

وأضاف أن شركة بوبيان للتأمين التكافلي توفر خمس باقات بتغطيات تصل لغاية 180 ألف دينار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مؤكداً انها متوافرة للجميع بأسعار تنافسية كما يمكن الحصول عليها عبر التواصل مع مركز الإتصال وخدمة الواتساب الرسمية الخاصة بالشركة على مدار الساعة.

وأكد الخزام أن هذه الإضافة الهامة تأتي مواكبة لمتطلبات السلطات الصحية في دولة الكويت وإعلان الإدارة العامة للطيران المدني ضرورة توافر هذا النوع من التأمين للمسافرين بدءا من أغسطس المقبل.

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وأضاف " تحرص شركة بوبيان للتأمين التكافلي على طرح منتجات جديدة ومواكبة للتطورات التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطنين والمقيمين اليومية وتقديمها وفق أفضل المعايير مع أعلى مستويات الخدمة للعملاء."

وأكد الخزام أن شركة بوبيان للتأمين التكافلي حريصة على مواكبة كافة التطورات التى تتعلق بإجراءات السلامة والأمان والحفاظ على صحة الجميع التى أعلنتها السلطات الصحية في دولة الكويت والتى تهدف الى التقليل من الاثار السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قد اصدرت البروتوكول الصحي المعتمد للتشغيل التجاري والذي يتضمن ضرورة توافر تأمين صحي لجميع المواطنين المسافرين للخارج يغطي فترة السفر وعلاج الاصابة بفيروس كورونا المستجد.