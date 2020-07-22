كيف يمكن إنضاج الأفوكادو في 10 دقائق؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

الأفوكادو من الفواكه الشهية التي تستخدم في السلطات ووصفات الطعام الأخرى. ويجب أن يكون الأفوكادو الطازج طرياً عند الضغط عليه، كما يمكن أن يكون لونه داكناً، لكن اللون يمكن أن يختلف، لذلك يجب تمييز الثمرة الطازجة باللون واللمس. ويجب تخزين ثمرة الأفوكادو الناضجة في الثلاجة إذا كنت تخطط لتناولها بعد يوم أو يومين لمنعها من التلف، حسب صحيفة إكسبريس البريطانية. كيف تنضج الأفوكادو في الفرن؟ يساعد وضع الأفوكادو غير الناضج في الفرن على حبس غاز الإيثيلين، الذي ينبعث بشكل طبيعي ويسرع عملية النضج. ويجب تسخين الفرن إلى 93 درجة مئوية، ولف ثمرة الأفوكادو بورق الألمنيوم ووضعها في طبق داخل الفرن 10 دقائق. بعد ذلك يجب وضع الثمرة في الثلاجة لتبرد، لأن الثمرة الساخنة قد لا يكون طعمها جيداً. كيف تنضج الأفوكادو في الميكروويف؟ يمكن أن تنضج الأفوكادو في الميكروويف بعد قطع الفاكهة إلى نصفين وإزالة البذرة، ثم لف كل نصف بغلاف بلاستيكي، وضع الميكروويف على درجة عالية لمدة دقيقتين. بعد الانتهاء من الطهي في الميكروويف، يجب وضع الأفوكادو المغلف تحت الماء البارد لبعض الوقت قبل تناولها. كيف تنضج الأفوكادو تدريجياً؟ يمكن إنضاج الأفوكادو تدريجياً على مدار بضعة أيام بوضعها على المنضدة أو في وعاء أو كيس ورقي مع تفاحة أو موزة، إذ تنتج هذه الفواكه غاز الإثثين الذي يسرع نضج الأفوكادو.

