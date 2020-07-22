وخز القدمين ليلاً مؤشر على هذا المرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

يشعر البعض بوخز في القدمين ليلا. فعلى ما يدل ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن الشعور بوخز في القدمين ليلاً ينذر بالإصابة بمتلازمة تململ الساقين، والتي تقض مضجع المريض وتسلبه النوم، ولذلك تقترن باضطرابات النوم وما يتبعها من شعور بالتعب وضعف التركيز. ما هي متلازمة تململ الساقين؟ وأوضحت الرابطة أن متلازمة تململ الساقين عبارة عن اضطراب في وظيفة الأعصاب قد يكون مرضاً مستقلاً بذاته أو عرضاً لمرض آخر، مثل خلل في وظيفة الكلى أو اضطراب في وظيفة الغدة الدرقية أو نقص في عنصر الحديد أو فيتامين B12. وتزيد بعض العوامل من حدة المتاعب، مثل التوتر العصبي، والعمل البدني الشاق، وممارسة الأنشطة الرياضية القاسية. كما أن بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، قد تزيد من تململ الساقين. ويمكن مواجهة المشكلة ببعض الأنشطة الرياضية البسيطة، وجلسات تدليك، وحمامات تبادلية ساخن وبارد، والاستغناء عن المشروبات المحتوية على الكافيين. وإذا لم تفلح هذه التدابير، فيجب استشارة طبيب أعصاب.

