وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن أمانة محافظة جدة أغلقت مركز تسوق شهير في "شارع التحلية" بحي العزيزية، نظرًا لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تحدّ من تفشي فيروس كورونا.
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وأضاف الزهراني: "مراقبو بلدية العزيزية باشروا البلاغ على الفور للتحقق منه وقرروا إغلاق المركز لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية الواجبة عند التأكد من رصد إصابة بفيروس كورونا بين أحد العاملين، وسيتم تطبيق النظام".
ودعا "الزهراني"، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون في مثل هذه الأمور.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد قالت إن إجراءات الفحص المخبري تخطت حاجز الـ 65 ألف فحص في يوم الجمعة الماضي.
وتضمنت تلك الفحوص، وفقا للوكالة، فحوص متقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR)، وتعتبر المملكة، وفقا للبيان من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس .
وأشارت الصحة السعودية إلى أن المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعتبر المختبر المرجعي الوحيد لفحص حالات كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... إغلاق مركز تسوق شهير بسبب إصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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