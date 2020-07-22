آبي أحمد: سد النهضة تأخر 200 سنة وسيعمل بكامل طاقته خلال عامين

وأشار آبي أحمد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إلى أن سد النهضة مشروع تأخر نحو 200 عام تقريبا.

وتابع رئيس وزراء إثيوبيا، بقوله: "الإنجاز يوضح قدرة الإثيوبيين على تكرار الإنجاز في المهام الوطنية الأخرى".

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واستمر أحمد، قائلا: "الأمر الأكثر إثارة هو الثقة، التي كنا عليها أن نبني السد بأنفسنا، ونحققه عندما كان هناك الكثير من الشكوك".

وقال المسؤول الإثيوبي: "هذا السد هو الرمز والأيقونة لهذا الجيل، وسد النهضة هو استجابة مثالية والضوء الساطع للإثيوبيين على مدى سنوات".

وأوضح أن السد سيكون بمثابة "نقطة تحول" للإثيوبيين للتألق مرة أخرى والقضاء على الفقر والتخلف.

وتابع أحمد، قائلا: "كما وعدت المرحلة الأولى من ملء خزان السد دون إلحاق الأذى بالآخرين، حتى قبل الموعد المستهدف بسبب الأمطار الغزيرة".

واستدرك، قائلا: "سيكون من الواضح للدول الواقعة على ضفاف النهر أن هذا مثال جيد للموقف الإثيوبي".

وقال أحمد: "سد النهضة مشروع كان يجب أن يتحقق قبل 200 عام على الأقل".

وأردف، بقوله: "أعتقد أننا تعلمنا من سد النهضة أن سر الانتصار ليس التخلي عن الأمل، بل تسجيل الإنجازات الوطنية من خلال التعاون والازدهار والعمل الدؤوب. لا يوجد نجاح كبير دون التضحية".

واستدرك، قائلا: "إذا تجاهلنا الخلافات، وأغلقنا الأبواب على أولئك الذين يريدون تفكيكنا، فسوف نحقق إنجازات مختلفة، وسنحقق الازدهار بالتخطيط والعمل والانجاز".

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وتحدث آبي أحمد عن ملء سد النهضة، بقوله: "في العام الأول لملء السد سيمكن من توليد الطاقة في توربينين".

وأتبع، قائلا: "إذا بذلت أقصى الجهود في العامين القادمين، فمن المتوقع أن يولد السد الطاقة بكامل طاقته".

وكان رئيس وزراء إثيوبيا قد وجه تهنئة لمواطنيه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.

ونقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية الخاصة عن مكتب رئيس الوزراء "اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة".

فيما ذكر موقع "أديس إنسايت" أن الإعلان "يعد مفاجأة في ظل النفي الأخير من جانب أديس أبابا لأنباء الشروع في عملية الملء.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن، أمس الثلاثاء، عن اتفاق مصري سوداني إثيوبي على استمرار المناقشات الفنية حول ملء سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي حتى التوصل إلى اتفاق شامل.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الإثيوبية أن "رئيس الوزراء آبي أحمد أكد التزام أثيوبيا بالاستخدام العادل والمسؤول لمياه النيل الأزرق، من دون إلحاق ضرر بمصر والسودان"، مضيفا أن "موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد، وفاضت المياه وهو ما زال قيد الإنشاء".

من جانبه، هنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم الأربعاء، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة. وقال أندارجاشيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة.. في الحقيقة.. النيل لنا".