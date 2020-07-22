وقالت السفارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى، تنعي سفارة دولة إسرائيل في مصر شهداء القوات المسلحة من الجيش المصري الذين لا يتهاونوا في الدفاع عن أمن وسلامة الشعب في المكافحة ضد الإرهاب".
وتابعت: "تتمنى السفارة الشفاء العاجل للمصابين".
ونجحت القوات المسلحة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية في منطقة بئر العبد، شمال شرقي البلاد.
وقال الجيش المصري في بيان، إن "هذه العملية تأتي "فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة".
© AP Photo / Amr Nabil
وأوضح البيان أن "قوات التأمين للإرتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية، طاردت العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة".
وتابع: "أسفرت المطاردة عن "مقتل 18 فردًا تكفيريًا، منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد 4 عربات، منها 3 عربات مفخخة".
وأشار البيان إلى "استشهاد 2 من الجيش المصري وأصيب 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى".
وأكد البيان "استمرار جهود الجيش المصري فى تأمين كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة، والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من إسرائيل على هجوم "بئر العبد" الإرهابي في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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