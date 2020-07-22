مدبولي: لم يسبق أن واجهت مصر هذا الحجم من التحديات

وأوضح مدبولي، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، "مصر لم يسبق أن واجهت هذا الحجم من التحديات على مدار تاريخها، سواء على مستوى التحديات خارج حدودها أو في الداخل"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

© AP Photo / Amr Nabil

وأكد رئيس الحكومة على "ثقته الكبيرة في أن المولى عز وجل سيكتب لبلادنا النصر في كل معاركها التي تخوضها، ويقيها شر الفتن، وأنها ستكون قادرة على مجابهة كافة التحديات والصعاب التي تواجهها".

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن الحكومة المصرية تقدم كافة صور الدعم والمساندة لقواتنا المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين.

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وأشاد مدبولي بنجاح ضباط وجنود قواتنا المسلحة في إحباط الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط الارتكاز الأمنية بشمال سيناء، أمس، ومطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع، وهو ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا.