نتنياهو يأمر بتوفير نحو مليار دولار لمجالات حيوية لا تقبل التأخير

وأفاد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو أمر وزارة المالية والأجهزة الأمنية وهيئة الأمن القومي ومكتب رئيس الوزراء بالبحث عن موارد مالية تقدر بـ 3.3 مليار شيكل، لتوفيرها لميزانية الأمن.

وعزى الموقع الإلكتروني السبب لتوفير هذه الميزانية، إلى تمويل أنشطة الجيش الإسرائيلي، وإقامة الحاجز الأمني على الحدود مع قطاع غزة، ومجالات حيوية أخرى لا تقبل التأخير.

وجاء ذلك خلال مناقشة حول ميزانية الأمن لنتنياهو مع رئيس الوزراء البديل وزير الدفاع، الجنرال بيني غانتس، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس مجلس الأمن القومي، والمدراء العامين للوزارات المعنية ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أهمية تمكين وزارة الدفاع من الحفاظ على الاستقرار في مواجهة التحديات الأمنية في العديد من المجالات في المنطقة.