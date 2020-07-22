وقال معيط، في اجتماع اليوم، لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن "مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك".
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وأوضح أن "ذلك في سيساهم فيارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار إلى أن "ذلك سيشجع أيضا المصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل".
وتابع: "إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية".
ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة، يوم الأحد القادم الموافق 26 يوليو/تموز 2020، وذلك بمشاركة عدد من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية والحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر "لرفع الرضا العام"... مصر: ألف جنيه على بطاقة التموين بداية من الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.