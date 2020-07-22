"لرفع الرضا العام"... مصر: ألف جنيه على بطاقة التموين بداية من الأحد المقبل

وقال معيط، في اجتماع اليوم، لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن "مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك".

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وأضاف أن "الخزانة العامة ستقوم بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة".

وأوضح أن "ذلك في سيساهم فيارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار إلى أن "ذلك سيشجع أيضا المصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل".

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وتابع: "إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية".

ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة، يوم الأحد القادم الموافق 26 يوليو/تموز 2020، وذلك بمشاركة عدد من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية والحكومية.