وذكر البنك أن التمويل يندرج ضمن برنامج التمويل متناهي الصغر لأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
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وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شروط الحصول على تمويل متناهي الصغر هي:
1- أن يكون المستفيد سعودي/ة الجنسية أو تكون أما لأبناء سعوديين لديها إقامة نظامية.
2- أن يكون عمره من 18 سنة إلى 60 سنة وأن يكون قادرا على ممارسة النشاط من الناحية الجسدية والمهنية.
3- أن يلتزم بممارسة العمل بنفسه في المشروع.
4- أن تكون حالته الائتمانية مناسبة.
5- أن يكون مقر إقامته الدائم في نطاق عمل الجهة.
6- اجتيازه للمقابلة الشخصية.
7- بالإضافة لشروط الجهات المتعاونة.
وأشار البنك إلى أن متطلبات التقديم للحصول على التمويل متناهي الصغر تتضمن "الهوية الوطينة - العنوان الوطني- رقم حساب الآيبان - الجوال المسجل في أبشر".
كانت هذه تفاصيل خبر لمن فقدوا وظائفهم في السعودية... 7 شروط للحصول على تمويل بـ50 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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