لكنه عاد ليقول، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إنه لا يوجد أمر مستبعد في هذا الشأن.
وتابع الجدعان قائلا: "نقيم احتياجات الاقتصاد السعودي وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي".
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واستمر بقوله "ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شيء".
قال وزير المالية السعودي إن بيانات شهر يوليو/ تموز الجاري تبشر بتعاف اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.
وأردف الجدعان "وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8% توقعها صندوق النقد الدولي".
واستدرك قائلا "الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو بفضل الطلب المحلي".
وأوضح الجدعان أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر/كانون الأول، سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.
ولفت الجدعان إلى أن السعودية أصدرت ديونا محلية تزيد بكثير عما كان مخططا لهذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية السعودي: لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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