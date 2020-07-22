القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "القوات رصدت تحركات للحوثيين بالخطوط الأمامية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة". © AFP 2020 / Mohammed Huwais وأضاف أن "قناصة القوات المشتركة أوقعت 4 قتلى من عناصر الحوثيين في مزارع التحيتا". وأشارت إلى "مقتل 9 قناصة من الحوثيين و3 مساعدين لهم بنيران القوات المشتركة في جبهات الجاح والجبلية والفازة خلال الأيام القليلة الماضية". وفي وقت سابق من اليوم، سقط قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين في محيط جامعة الحديدة وهيئة تطوير تهامة جنوب غربي مدينة الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات اليمنية المشتركة تعلن مقتل 4 عناصر من "أنصار الله" في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.