تركيا.. معبر حدودي يشهد حركة عبور السوريين إلى مناطقهم الآمنة

هطاي/ الخليج 365

يشهد معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا الحدودية مع سوريا، حركة في عبور اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الآمنة في محافظة إدلب ومنطقة عفرين شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 الأربعاء، أن العائلات السورية المقيمة في مختلف الولايات التركية، تواصل عودتها لمناطقهم المحررة عبر معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي.

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وبعد الإجراءات الرسمية في المعبر، تنتقل العائلات السورية إلى المناطق الآمنة في إدلب وريفها، وعفرين والقرى المحيطة بها التي تم تحريرها من الإرهاب في عملية "غصن الزيتون" العسكرية.

وأشار إلى انتقال أكثر من 100 عائلة سورية خلال اليوم إلى الداخل السوري.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.