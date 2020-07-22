10 آلاف مفقود في ليبيا.. هولندا تطالب بـ"المساءلة والحقيقة"

ليبيا / الخليج 365

طالبت هولندا، الأربعاء، بضرورة المساءلة وكشف الحقيقة بشأن 10 آلاف مفقود في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة لسفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز، عبر حسابه على تويتر.

وقال تومرز: "مجموعة عمل برلين للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزارتي الخارجية الهولندية والسويسرية والبعثة الأممية لدعم ليبيا، ناقشت اليوم أهمية قضايا الأشخاص المفقودين".

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وأضاف: "يقدر عدد الليبيين المفقودين بنحو 10 آلاف. هذا يتطلب استجابة تضمن المساءلة والحقيقة، ووقف دورة أخرى من العنف والانتقام".

وارتكبت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بحسب مصادر ليبية رسمية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، منذ بدء عدوانها على العاصمة طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019.

وشملت تلك الجرائم القتل والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب، وإجبار عشرات آلاف السكان على النزوح من بيوتهم، بخلاف المقابر الجماعية وزرع الألغام في المنازل والمناطق المدنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.