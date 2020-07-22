سوريا.. مقتل شاب تحت التعذيب على يد "ي ب ك" الإرهابية

دير الزور / إبراهيم خليل، محمد مستو / الخليج 365

أعلنت مصادر محلية عن مقتل شاب سوري تحت التعذيب على يد عناصر منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، بعد اعتقال دام 10 أشهر.

وأفادت المصادر، لمراسل الخليج 365، أن الشاب عزيز صالح الشلاش، تم اعتقاله خلال زيارته لبلدته "ذيبان" بريف دير الزور، شرقي سوريا، قادما من مدينة "الطبقة" في الرقة، التي كان يعمل بها في مجال طلاء المنازل ويقيم بها مع أسرته النازحة.

وأضافت أن المنظمة الإرهابية طالبت العائلة بفدية لإطلاق سراحه، وحين لم تتمكن من دفعها تم احتجازه لمدة 10 أشهر في سجن "الكسرة" بريف دير الزور، حيث فارق الحياة تحت التعذيب.

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وأشارت المصادر إلى أن عناصر المنظمة أعادوا، الإثنين، جثة الشلاش لعائلته، دون أن يقدموا أي توضحيات، وعليها آثار تعذيب.

وشارك ناشطون صور الشلاش، التي أظهرت آثار التعذيب، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت سخطا وغضبا من قبل المعلقين تجاه المنظمة الإرهابية.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم منظمة "ي ب ك" بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.