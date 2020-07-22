نتنياهو يوعز بتجنيد ميزانيات لتمويل مشاريع أبرزها جدار حول غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى وزارة المالية بتخصيص نحو مليار دولار أمريكي إضافية إلى ميزانية وزارة الدفاع، لإقامة مشاريع كبيرة وعلى رأسها جدار حول قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن نتنياهو "عقد مباحثات حول ميزانية الدفاع بحضور كل من وزير الدفاع بيني غانتس ووزير المالية إسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش أفيف كوخافي ورئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شابات، والمدراء العامين للوزارات المعنية ومسؤولين كبار آخرين".

وأضاف "أوعز رئيس الوزراء لوزارة المالية وللأجهزة الأمنية ولهيئة الأمن القومي ولمكتب رئيس الوزراء، بالعثور على موارد مالية من شأنها إضافة زيادة بقدر 3.3 مليار شيكل (الدولار 3.43 شيكل) إلى ميزانية الدفاع، وذلك من أجل تمويل أنشطة الجيش وإقامة الحاجز الأمني على الحدود مع قطاع غزة، ومجالات حيوية أخرى لا تقبل التأخير".

وكانت إسرائيل أعلنت في العام 2019 الشروع بإقامة جدار خرساني فوق وتحت الأرض، حول الحدود البرية لقطاع غزة بطول 60 كيلومترا بتكلفة 833 مليون دولار.

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وقالت صحيفة "جروزاليم بوست"، إن إسرائيل لم تقر "ميزانية" سنوية منذ عامين، بسبب "بسبب الانتخابات المتلاحقة منذ شهر إبريل/نيسان 2019"، مضيفة "يتم اتخاذ القرارات بشأن الاعتمادات شهريا بناء على ميزانية العام 2018".

وثمة خلاف بين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، حول الميزانية، إذ في حين يطرح نتنياهو اعتماد ميزانية لعام واحد، لكن غانتس يطرح إقرار ميزانية لعامين.

وينبغي حسم هذا الخلاف حتى منتصف شهر أغسطس/آب المقبل، وإلا فإن الكنيست سيعلن عن حلّ نفسه، ويتم تحديد موعد للانتخابات.

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