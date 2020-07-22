غزة.. وقفة رفضا لقرار إغلاق مُصلّى الرحمة بالمسجد الأقصى

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شارك العشرات من علماء الدين والدعاة، في قطاع غزة، الأربعاء، في وقفة، رفضا لقرار إسرائيل بإغلاق مصلى "باب الرحمة"، الواقع في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها رابطة "علماء فلسطين" (غير حكومية)، غربي مدينة غزة، لافتات تدعو إلى نصرة المسجد، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بحقّه.

وقال مروان أبو راس، رئيس الرابطة، في كلمة خلال الوقفة "الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق المسجد الأقصى، والمقدّسات، من تدنيس وتدمير، وإغلاق للمصليات وتحويل المساجد إلى كنس يهودية".

ودعا أبو راس "علماء الأمة إلى نصرة قضايا المسلمين، والمسجد الأقصى"، لافتا إلى ضرورة العمل على وقف الاعتداءات المرتكبة بحقّه.

وندد أبو راس بسياسة "التطبيع العربي" مع الجانب الإسرائيلي، التي تهدف إلى "التآمر على القضية الفلسطينية"، وفق قوله.

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وطالب بـ"ضرورة وضع القضية الفلسطينية، على سلم أولويات الأمة والدفاع عن المسجد الأقصى".

ومطلع يوليو/ تموز الجاري، أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة، وهو ما رفضته المرجعيات الدينية بالقدس.

وفي فبراير/شباط 2019، أعادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فتح باب الرحمة أمام المصلين، بعد إغلاق إسرائيلي قسري استمر 10 سنوات.

ومنذ إعادة فتح المصلى، تلاحق الشرطة الإسرائيلية المصلين وحراس المسجد الأقصى فيه، حيث أصدرت الشرطة الإسرائيلية عشرات الأوامر لإبعاد المصلين عنه.

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