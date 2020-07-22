- 1/2
- 2/2
أعلنت السفارة الأوكرانية بالرياض، صدور المرسوم الرئاسي الأوكراني، بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا، وذلك اعتباراً من أول أغسطس القادم، وبذلك يمكن للسياح والزوّار من السعوديين السفر إلى أوكرانيا دون تأشيرة مسبقة والحصول عليها من المطار مباشرة.
يُذكر أن المملكة سمحت للمواطنين من أوكرانيا بالدخول الى المملكة دون تأشيرة دخول مسبقة والحصول عليها فور الوصول إلى المطارات السعودية حيث سيكون بمقدور الأوكرانيين السفر الى المملكة العربية السعودية دون تأشيرة مسبقة، وإنما فقط بتأشيرة سياحية تمنح للمواطن فور وصوله إلى المطارات السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تعفي السياح السعوديين من تأشيرة الدخول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.