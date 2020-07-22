شكرا لقرائتكم خبر عن وسط بحث مكثف.. أسرة «#مفقودة_بلقرن_ريما_الشمراني» تكشف تفاصيل اختفائها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#مفقودة_بلقرن_ريما_الشمراني” قائمة تريند -الأكثر تفاعلًا- في موقع تويتر بالمملكة، اليوم الأربعاء، في ظل مواصلة البحث من الجهات الأمنية والمتطوعين وفرق الإنقاذ عن الفتاة المختفية.

وكشف علي الشمراني، شقيق الفتاة المختفية، على حسابه بموقع “تويتر”، تفاصيل القصة، قائلًا: “نحن ذوي المفقودة ريما الشمراني، ننشر لكم هذه الرسالة وكلنا أمل أن تصل إلى الجميع والتي نبيّن لكم فيها عدة أمور، منها أن أقدار الله ماضية وفيها الخير والشر، وابتلاءًا منه عزَّ وجدل وتمحيصًا للعباد”.

وأضاف: إن “الشائعات أصبحت كثيرة في موضوعها بغير علم، ولكن نحن نؤكد لكم أن ابنتنا الغالية فقدت من منزلها صباح يوم الخميس الموافق 1441/11/4هـ؛ وفي مساء ذلك اليوم تواصلت مع خالتها برسالة نصية مضمونها أنها بخير وفي أيدي أمينة وعند أُناس معروفين ولم تتواصل بعد ذلك مع أحد من ذويها حتى تاريخه”.

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مطالبات بوقف نشر الشائعات

وتابع شقيق المفقودة ريما الشمراني: “نأمل عدم نشر الشائعات والرسائل الكاذبة التي ليس من ورائها إلا الباطل والدخل، وأخذ المعلومة من أصحاب الشأن ومن يقوم بإرسال أي معلومات مغلوطة عن اختفاء ابنتنا أو روايات غير صحيحة فسوف نضطر للتوجه للجهات الرسمية لأخذ حقنا منه”.

وأردف بقوله: “ثقتنا في أبناء وبنات هذا الوطن والذي نعرف عنهم الوقوف في الشدائد والملمات فهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى، بأن يقفوا معنا محنتنا هذه وإبلاغنا أو إبلاغ الجهات الأمنية بأي معلومات قد تفيد لمعرفة أين ابنتنا الحبيبة”.

وختم علي الشمراني شقيق المفقودة “ريما”، بقوله: “كما نثق ثقة تامة في جميع الجهزة الأمنية بوطننا الحبيب وفي جميع إجراءاتها التي تقوم بها لكشف الحقائق، ونسأل الله أن يعيد لنا ابنتنا الغالية بأتم الصحة والعافي”.