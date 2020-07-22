شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل ولا نستبعد أي شيء والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن ضريبة الدخل تتطلب وقتا كثيرا ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكن لا نستبعد أي شيء.

Advertisements

وأضاف الجدعان: “نقيم احتياجات الاقتصاد السعودي وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي”، مشيراً إلى أن وتيرة انكماش الاقتصاد ستقل على الأرجح عن 6.8% التي توقعها صندوق النقد.

وأوضح أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.

وتابع قائلاً: “ننظر في خصخصة شركات رعاية صحية وقطاع التعليم، وهناك بضع شركات نرغب في طرحها في السوق المالية في 2020- 2021″، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن عملة الطرح الدولي القادم للدين.

وأشار وزير المالية إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يملك سيولة وفيرة.