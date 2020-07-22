شكرا لقرائتكم خبر عن «خوذات ذكية» تكشف «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت سلطات مدينة بومباي؛ حيث سجل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند، عن «خوذات ذكية» ستستخدمها هذه المدينة التي تعد عاصمة البلاد الاقتصادية، للحد من الانتشار الواسع للعدوى في مدن الصفيح المكتظة فيها.
وتتيح هذه الخوذات التي سبق أن استُعمل مثلها في دول أخرى، قياس درجة حرارة عشرات الأشخاص في الدقيقة الواحدة، مما يعد رقماً قياسياً في هذا المجال. وقد تشكّل هذه الخوذات الوسيلة المناسبة للحد من انتشار جائحة «كوفيد-19» في المدينة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها 18 مليوناً.
وشرحت نيلو جاين، وهي متطوعة في منظمة «بهاراتيا جاين سانجاتانا»، أن «الطرق التقليدية لفحص الحرارة تستغرق وقتاً طويلاً».
وقالت لوكالة «فرانس برس»: «عندما تذهب إلى مدينة صفيح يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، يستغرق فحص حرارة 300 شخص 3 ساعات».
وأضافت جاين: «أما في حال استخدام الخوذات، فكل ما عليك أن تفعله هو أن تطلب من الناس الخروج من منازلهم وأن تقف أمامهم، ويمكنك تالياً فحص 6 آلاف شخص في ساعتين ونصف».
وكانت سلطات مدينة بومباي، تلقت أربع «خوذات ذكية» تبلغ قيمتها 600 ألف روبية (نحو سبعة آلاف يورو) هبة من مدينة بوني المجاورة التي تطلق هي الأخرى تدابير الحجر المنزلي للحد من تفشي الجائحة.
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