تونس... انتقال اعتصام "الدستوري الحر" إلى مكتب راشد الغنوشي

ونقلت إذاعة "شمس إف إم" عن موسى، قولها بأن الاعتصام لن يعطل دخول وخروج راشد الغنوشي من مكتبه الخاص.

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في سياق متصل، تقرر تأجيل اجتماع مكتب البرلمان التونسي بشأن التباحث حول تحديد جلسة عامة لعريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وقالت إذاعة "شمس إف إم" إن الاجتماع كان مقررا له اليوم الأربعاء 22 يوليو/تموز، وتم تأجيل موعد اجتماع المكتب إلى الغد الخميس 23 يوليو/تموز.

وأعلن مكتب مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 16 يوليو/ تموز 2020، الشروع في إجراءات التتبع الجزائي والقانوني ضد ما وصفه بـ"تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر" بغرض "حماية المجلس والنواب وتأمين تواصل الأشغال". وندد المكتب بما وصفه تعمد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، منبها من "خطورة تواصل هذه الممارسات".

وكلف مكتب المجلس مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية بالتواصل مع ديوان رئاسة الجمهورية والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب مجلس نواب الشعب مع رئيس الجمهورية للنظر في هذا الموضوع.