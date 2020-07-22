وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن الشرطة تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية مكونة من 5 عناصر من بينهم امرأة، تنشط بين محافظات سوسة والقصرين وقابس، بحسب صحيفة "الشروق" التونسية.
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وأشار البيان إلى أن الخلية الإرهابية شرعت في تلقّي تكوين في صناعة المتفجّرات بالاستعانة بعناصر إرهابية متواجدة في مناطق النزاع، وإنشاء مجموعة للتواصل السري والآمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطلقوا عليها مجموعة "الذّئاب المنفردة".
وأكد بيان وزارة الداخلية أنه بإحالة جميع أفراد الخليّة على القضاء أذن حاكم التحّقيق المتعهّد بإيداعهم السجن.
يذكر أن الأمن التونسي أحبط، أمس، مخطّطا إرهابيا بعد الكشف عن عنصر تكفيري غير مكشوف أمنيّا تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، كان يخطّط لاستهداف دورية أمنية في إحدى ولايات الجنوب بواسطة عبوة ناسفة.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... تفكيك خلية إرهابية خططت لاستهداف المنشآت والأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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