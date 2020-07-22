موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في إيجاز إعلامي عقب محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء:
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وأكد لافروف أيضا النشاط الفعال الذي تمارسه اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
وقال وزير الخارجية الروسي: "إن هذا النشاط يساهم في زيادة مطردة في مجال التجارة، حتى على الرغم من أن حجم التبادل التجاري قد انخفض إلى حد ما في النصف الأول من هذا العام، وذلك بسبب العواقب الناتجة عن تفشي الفيروس التاجي. كذلك ناقشنا تدابير ملموسة ستمكن من تعديل هذا الوضع والعودة إلى الاتجاه التصاعدي في علاقاتنا التجارية والاقتصادية باستخدام مشاريع محدد في المجال الاستثماري وفي قطاعات الطاقة والزراعة والنقل والصيدلة".
وأوضح لافروف أن اللجنة الحكومية المشتركة ستعقد اجتماعا لمناقشة هذه الإجراءات بمجرد أن يمكنها الوضع الوبائي من عمل ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: اللجنة الروسية الجزائرية للتعاون العسكري التقني تعقد اجتماعاتها هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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