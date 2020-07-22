اخبار الخليج

الديوان الملكي يعلن وفاة والدة أمير سعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقال الديوان الملكي في بيانه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "واس".

© REUTERS / Waleed Ali

وأفاد البيان بأنه "سيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".

في سيق آخر، كشفت مصادر سعودية، أمس الثلاثاء، الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد دخوله مستشفى في العاصمة الرياض أول أمس الاثنين، بسبب التهاب في المرارة.

Advertisements

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين سعوديين، قولهما إن "الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة"، فيما قال مصدر ثالث إن "الملك بخير".

وقال مسؤول في المنطقة إنه "تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان أمس الاثنين وكان هادئا وأنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي".

فيما قال مصدر دبلوماسي، إن " الأمير سافر عائدا إلى الرياض أمس من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر، وقال المصدر إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي يعلن وفاة والدة أمير سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا