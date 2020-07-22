سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو

وأعرب السلطان هيثم بن طارق بالبرقية، عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسي بوافر الصحة والهناء والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفقه، ويحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب المصري الشقيق من التقدم والرقى والنماء. ​وتحتفل مصر غدا الخميس بالذكر الـ67 لثورة 23 يوليو.

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