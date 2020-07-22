شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: وساٸل قانونية بالدستور تتيح حلولا تضمن استمرارية الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد أن الوساٸل القانونية التي ينص عليها الدستور التونسى، تتيح له الحلول التي تضمن استمرارية الدولة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

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وكان الرئيس التونسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أنه لن يقبل أن تكون الدولة التونسية مرتعا للإرهابيين، مشددا على أن من يتآمر على الدولة لا مكان له في تونس.

وأضاف الرئيس التونسى، وفق تصريحات نشرتها وسائل إعلام تونسية، أنه يثمن استعداد الجيش الدائم للتصدي بالقوّة لكلّ من يفكر في الاعتداء على الدولة التونسية أو على الشرعية سواء من الداخل أو الخارج، وتابع قيس سعيد، أنه لن يكون فى تونس، عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية.