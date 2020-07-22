شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، و صدر عن الديوان الملكي بحسب "واس" اليوم البيان التالي:
«بيان من الديوان الملكي»
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».
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