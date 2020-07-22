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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم وفاة والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، و صدر عن الديوان الملكي بحسب "واس" اليوم البيان التالي:

«بيان من الديوان الملكي»

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

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