الرئيس اللبنانى يطالب بكشف هوية المتورطين فى قضية الأغذية الفاسدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، حرصه القوى على تحقيق الأمن والسلامة الغذائيين للمواطنين اللبنانيين، مشددا على أنه سيتابع الملف المتعلق بتصنيع لحوم ودواجن منتهية الصلاحية حتى محاسبة جميع المتورطين فى هذه الجريمة أمام القضاء.

وقال الرئيس اللبناني - في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تابع عن كثب المداهمات التي نفذتها أمس قوة من الجمارك لمستودعات احتوت على هذه الأغذية الفاسدة، مطالبا كافة الأجهزة المعنية بالتشدد في اتخاذ الإجراءات اللازمة الآيلة إلى الكشف عن هوية جميع المتورطين في هذه الجريمة التي طالت صحة اللبنانيين طوال السنوات الأربع الماضية، ومحاسبتهم أمام سلطات التحقيق القضائية المختصة.

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وشدد على ضرورة أن تطال المحاسبة أيضا كل من يثبت تورطه في التلاعب في مدة صلاحية المنتجات الغذائية الموجودة في السوق اللبنانية، مطالبا بالعمل على سرعة سحب كافة كميات الدجاج واللحوم الفاسدة من الأسواق والمتاجر، وتنبيه المواطنين إلى ضرورة إبلاغ القوى الأمنية المختصة بأي مخالفة تطال أمنهم الغذائي.

كان وزير الصحة اللبناني حمد حسن ترافقه قوة أمنية من إدارة الجمارك، قد داهم مساء أمس مستودعات بمنطقة زكريت في المتن الشمالي (بمحافظة جبل لبنان) بعدما توافرت معلومات عن وجود كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة، حيث تبين أن المستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الدجاج الفاسد منتهي الصلاحية منذ عام 2016 والتي تُباع في الأسواق اللبنانية، الأمر الذي أحدث ردود فعل كبيرة على مستوى البلاد.