شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة لودريان إلى لبنان لمطالبة المسئولين بالنأى ببلادهم عن الصراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت وسائل إعلام الضوء على الهدف الرئيسي لزيارة وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان، إلى لبنان، وقالت إن "الهدف من زيارة ​وزير الخارجية​ الفرنسية ​جان إيف لودريان​، إعلام كبار المسؤولين بأن تلكؤهم في اتباع ​سياسة​ النأي بلبنان عن صراعات المنطقة والشروع في التفاوض المجدي مع ​صندوق النقد​ الدولي، كانا وراء تدحرج البلد نحو مزيد من الانهيار".

وأكدت مصادر أن محادثات لودريان ستكون أشبه بـ"محاكمة" سياسية للمسؤولين على خلفية عدم التقاطهم الفرص للإفادة من الزخم الدولي قبل تفشي وباء ​فيروس كورونا​، وتوظيفه لإنقاذ بلدهم بوقف الانهيار، لافتة إلى أن "​الحكومة​ لم تحسن الإفادة من مؤتمر "سيدر" وأقحمت نفسها في مهاترات لا جدوى منها بدلاً من أن تنجز رزمة الإصلاحات المطلوبة".

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ورأت المصادر أن "محادثات لودريان في ​بيروت​ ستكون محكومة بسؤال الحكومة عن تلكؤها في التفاوض مع صندوق النقد.

وسبق للموفد الفرنسي أن أبلغ من يعنيهم الأمر من كبار المسؤولين فى لبنان أن ​باريس​ لا تستطيع مساعدتهم ما لم يبادروا إلى مساعدة أنفسهم وأن لا صحة لما يشاع بأن ​المجتمع الدولي​ و​الدول العربية​ القادرة تحاصر لبنان وتمنع عنه المساعدة لوقف الانهيار".