شكرا لقرائتكم خبر عن يخت تميم يرسو باليونان لقضاء عطلته الصيفية متجاهلا معاناة القطريين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جريك سيتي تايمز، أن يخت أمير قطر تميم بن حمد، يرسو أمام السواحل اليونانية، حيث يقضي أمير قطر أجازته، وبحسب الموقع، اختار تميم جزيرة سكياثوس مرة أخرى لقضاء العطلة الصيفية.

تأتي أخبار مغادرة تميم لإمارة قطر والتوجه إلى اليونان لقضاء عطلته في الوقت الذي تعاني فيه الإمارة من تفشي جائحة فيروس كورونا.

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وحسب التقرير، تم اتخاذ جميع تدابير الصحة والسلامة اللازمة على اليخت، وتم التأكد من أن أفراد الطاقم الخمسين غير مصابين بفيروس كورونا، قبل أن يبحر اليخت في المياه الزرقاء الصافية لبحر إيجه. وأضاف التقرير أن هناك طاقما طبيا دائم على اليخت بالإضافة إلى الأدوات اللازمة من إجراء الاختبارات المستمرة.

"القصر العائم" هو سادس أكبر يخت في العالم. يحتوي على 12 جناحا، ومسبحين، ومهبط للطائرات، وصالة ألعاب رياضية، وجاكوزي، ودار عرض سينمائي. تم تجهيز الجزء الداخلي من السفينة بأثاث مصنوع يدويا، بينما تتزين جدرانه بأعمال الرسامين المشهورين مثل بيكاسو وفان جونج.

جدير بالذكر أن إمارة قطر تعاني من تفشي فيروس كورونا حيث تجاوز إجمالي الإصابات الـ 100 ألف. كما أدانت تقارير المنظمات الحقوقية الدولية أوضاع العمال الأجانب في قطر وسط أزمة فيروس كورونا واتهمت الإمارة بممارسة التمييز والعنصرية ضد العمال الأجانب بما في ذلك تقرير الأمم المتحدة الصادر بداية هذا الأسبوع.