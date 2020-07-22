شكرا لقرائتكم خبر عن رسام عالمى يكرم تركى آل الشيخ بلوحة فنية لدعمه مدينة ألميريا فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرسام العالمي توماس سانتوس ألكالا، لوحة فنية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، وذلك تقديرًا منه لمساعدته مدينة ألميريا خلال أزمة كورونا (كوفيد- 19).

وكشف الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسبانى على موقع التغريدات والتدوينات القصيرة، صورة تركي آل الشيخ المهداه له من الرسام العالمي سانتوس ألكالا وعلق عليها: "استقبل المدير التنفيذي محمد العاصي ممثلا للرسام توماس سانتوس ألكالا صاحب العمل الفني الملك فيليب السادس والملكة ليتيزي".

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وأضاف: رسم سانتوس ألكالا صورة لمالكنا معالي المستشار تركي آل الشيخ تقديرًا لمساعدته مدينة ألميريا خلال أزمة كوفيد 19.. شكرًا على عملك الفني الرائع.

ويعد توماس سانتوس ألكالا واحد من أبرز الرسامين في إسبانيا والعالم، وله العديد من اللوحات والأعمال الفنية الشهيرة، وهو صاح العمل الفني للملك فيليب السادس، والملكة ليتيزيا.