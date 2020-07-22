شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الديمقراطى فى تونس: لن نشارك فى أى حكومة تضم حركة "النهضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التيار الديمقراطى فى تونس، أنه لن نشارك فى أى حكومة تضم حركة "النهضة" الاخوانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وخلال الأسبوع الماضى، تقدمت الحكومة التونسية استقلاتها بشكل رسمي إلى الرئيس التونسى قيس سعيد، حيث قالت مصادر تونسية مطلعة، لوكالة رويترز، إن رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد طلب من إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية وحكومته تقديم استقالتهم.

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وفى وقت تتعقد الأزمة السياسية فى تونس بعد تصاعد الخلاف بين حركة النهضة ورئيس الحكومة عقب إعلانه نيته إجراء تعديل وزاري رداً على دعوة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، قررت الحركة، فجر الأربعاء، سحب الثقة من إلياس الفخفاخ.

وجاء ذلك في ختام اجتماع طارئ لمجلس شورى حركة النهضة، حيث تعلّل في قراره بشبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ، رغم عدم صدور نتائج التحقيق بشأنها حتى اليوم، ويذكر أنه خلال الأيام الماضية، شهدت الساحة السياسية في تونس أحداثاً متسارعة.