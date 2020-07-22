شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني عون يعلق على إعادة تصنيع لحوم فاسدة فى لبنان من 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الرئيس اللبناني عون من خلال حساب الرئاسة اللبنانية علي موقع تويتر، على أزمة الدواجن الفاسدة التي انتشرت في لبنان مؤخراً، بعد اكتشاف وزارة الصحة اللبنانية لها، حيث كتب الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية: "الرئيس عون تابع التحقيقات في جريمة تصنيع دجاج ولحوم منتهية الصلاحية، وطلب التشدد في اتخاذ الإجراءات وسحب الكميات الفاسدة من الأسواق: مصر على متابعة هذا الملف حتى النهاية وسأسهر دائما على تحقيق الامن والسلامة الغذائيين للمواطنين".

وكانت كشفت وزارة الصحة فى لبنان رفقة شعبة المكافحة في الجمارك، أمس الثلاثاء، عن 3 مستودعات في منطقة زكريت، في قضاء المتن تعيد تصنيع لحوم منتهية الصلاحية منذ العام 2016 و2017 يتم استخدامها في سوبر ماركت ومطاعم شهيرة، وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، خلال تفقده مستودعات الدجاج الفاسد فى تصريحات لوسائل إعلامية فى لبنن : "يبدو واضحا تلك الجريمة وتزوير التواريخ مع توضيب لصالح سوبرماركات ومؤسسات شهيرة".

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وأضاف "هذه التصرفات تضر بالفاتورة الصحية وأرواح الناس، التي تزهق بسبب التعاطي اللاأخلاقي والذي يستوجب عقابا".

وصرح حمد حسن بأن عديمي الضمير يتعاطون مع صحة الإنسان باستهتار، مشددا على أن الاكتشافات تحتم عليهم العمل أكثر للتصدي بكل حزم لهذه الظاهرة لأن فيها خراب لصحة الإنسان وسلامة الوطن.

وأشار وزير الصحة إلى أنه ستتم متابعة الأماكن، التي توزع فيها هذه المنتجات من خلال الفواتير والمعلومات الموثقة، موضحا أن الدجاج الفاسد يستخدم لصناعة "الناغتس" و"الإسكالوب".