شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: روسيا وتركيا تتفقان على مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الخارجية الروسية أن موسكو وأنقرة اتفقا على مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار فى ليبيا، وأكدت الخارجية التركية أن تركيا وروسيا تبحثان تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا.
وطالبت واشنطن الحكومة التركية بإلغاء كافة إجراءاتها بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية بالبحر المتوسط، وكان رئيس الوزراء اليونانى قال إنه على تركيا مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبى ما لم تكف عن التنقيب فى شرق المتوسط، وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن التشكيك التركي للحقوق السيادية لليونان وقبرص هو تشكيك في حقوق أوروبا.
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