شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وتعافى 16 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة توزعت على عدة محافظات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة بلغ 9088 حالة، وإجمالي عدد حالات التعافي 2124 حالة وإجمالي الوفيات 67 حالة وفاة.

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