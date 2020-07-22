شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن تفكيك خلية إرهابية خططت لاستهداف منشآت أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك خلية إرهابية تنشط بين 3 محافظات، كانت تخطط للاعتداء على المنشآت والدوريات الأمنية، وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن الشرطة تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية مكونة من 5 عناصر من بينهم امرأة، تنشط بين محافظات سوسة والقصرين وقابس، خططت للاعتداء على المنشآت والدوريات الأمنية. وأضافت الوزارة أن هذه الخلية شرعت في صناعة المتفجرات بالاستعانة بعناصر إرهابية متواجدة بمناطق النزاع، وإنشاء مجموعة للتواصل السري والآمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطلقوا عليها مجموعة "الذئاب المنفردة". يذكر أن السلطات الأمنية أحبطت مخططا إرهابيا بعد الكشف عن عنصر تكفيري غير مكشوف أمنيا تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، كان يخطط لاستهداف دورية أمنية بإحدى ولايات الجنوب بواسطة عبوة ناسفة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تعلن تفكيك خلية إرهابية خططت لاستهداف منشآت أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.