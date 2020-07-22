تسجيل ثانى إصابة بفيروس كورونا فى مخيم للنازحين بنينوى بالعراق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق فاضل الغراوى، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا فى مخيم العليل الثانى للنازحين بمحافظة نينوى.

وقال الغراوي ـ في بيان اوردته قناة " السومرية نيوز" ـ إنه بعد الاشتباه بإصابة أحد النازحين بفيروس كورونا من قبل المركز الصحي التابع للهيئة الطبية الدولية (اي أم سي ) تم إحالة المشتبه به إلى مستشفى الشفاء للأمراض الصدرية والحميات، وكانت نتيجة الفحص موجبة"

وأضاف أنه تم نقل عائلة المصاب إلى مستشفى الشفاء لإجراء الفحص المختبري للتأكد من سلامتهم، مشيرا الي أن "قطاع صحة حمام العليل ومنظمة بيكاوة قامتا بتعقيم الإدارة والقطاع الذي ظهرت به الإصابة".