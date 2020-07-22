شكرا لقرائتكم خبر عن دولة أوروبية جديدة تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنتسفارة المملكة في جمهورية أوكرانياعن قرار جديد اتخذه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يقضي بالسماح لمواطني المملكة العربية السعودية بالدخول إلى الأراضي الأوكرانية دون تأشيرة اعتبارًا من 1 أغسطس 2020، وذلكبمدة إقامة لا تتجاوز (90) يوماً، بموجب المرسوم الرئاسي.

يُذكر أن المملكة سمحت لمواطني دولة أوكرانيا بالدخول إلى المملكة دون تأشيرة دخول مسبقة والحصول عليها فور الوصول إلى المطارات.