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دولة أوروبية جديدة تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

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إسلام حسن 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنتسفارة المملكة في جمهورية أوكرانياعن قرار جديد اتخذه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يقضي بالسماح لمواطني المملكة العربية بالدخول إلى الأراضي الأوكرانية دون تأشيرة اعتبارًا من 1 أغسطس 2020، وذلكبمدة إقامة لا تتجاوز (90) يوماً، بموجب المرسوم الرئاسي.

يُذكر أن المملكة سمحت لمواطني دولة أوكرانيا بالدخول إلى المملكة دون تأشيرة دخول مسبقة والحصول عليها فور الوصول إلى المطارات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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