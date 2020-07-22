عيسى هلال يزور نادي البطائح ويقف على تحضيراته للموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي زياراته لأندية الإمارة الباسمة حيث سجل زيارة لنادي البطائح للوقوف على الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد ومتابعة المتطلبات والتجهيزات اللازمة.

ورافقه في الزيارة كل من سعيد علي العاجل الخبير الرياضي ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير وعبد الله آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية ومحمد علي الحمادي مدير مكتب الأمين العام، وكان في استقبالهم حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس الإدارة وعبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام ومحمد عبد الله بن حليس وأحمد سيف بن نهيلة أعضاء مجلس الإدارة في النادي.

وأشار عيسى هلال إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المجلس للأندية للاطلاع على سير العمل والتحضيرات للموسم الجديد خاصة بعد توقف الأنشطة الرياضية قرابة أربعة أشهر والعمل عن بعد نتيجة فيروس كورونا المستجد، وأضاف: «نحرص في المجلس على التواصل المباشر والقيام بالزيارات الميدانية للأندية للوقوف على المتطلبات مباشرة على أرض الواقع وتقديم الدعم والمؤازرة والاطمئنان على تجهيزاتها للموسم الرياضي الجديد حيث تتطلب المرحلة مضاعفة الجهود من الجميع، سعياً إلى تحقيق الطموحات التي يصبو لها النادي بما يعزز رغبة الأندية في صناعة قيادات شابة من خلال الرياضة وعكس النجاحات الرياضية في الإمارة التي تظل هدفاً مشتركاً بين المجلس وأنديته وبما يعكس الوجه المشرق والمكانة المميزة التي تحظى بها الأندية ودعمها بداية كل موسم للحث على الإبداع والتميز في كافة الأنشطة».

وأعرب حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح عن شكرهم لزيارة وفد المجلس بقيادة عيسى هلال ما يدل على المتابعة الحثيثة للأندية ويعكس الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لتوفير الاحتياجات والمتطلبات وتهيئة البيئة النموذجية، حيث يمثل المجلس عاملاً من عوامل النجاح الرئيسية للأندية، مؤكداً على اهتمام إدارة النادي بكل ما يمهد إلى تقديم موسم مميز على مستوى المشاركات في الألعاب الجماعية والفردية والاستعداد الجيد للموسم الرياضي بشكل يحقق الأهداف المرجوة التي يخطط لها النادي بتكاتف الجهود.