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أندية الصالات تبدأ تحضيراتها لاستكمال الدوري في سبتمبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
بدأت فرق دوري كرة قدم الصالات، إعداداتها لاستكمال بلاي أوف الدوري المقرر له يوم 7 سبتمبر القادم، وبدأت التدريبات بعد خضوع جميع اللاعبين والأجهزة الفنية لفحص .
وكان فريق نادي النصر استهل تحضيراته السبت الماضي، وبدأ شباب الأهلي تحضيراته يوم الاثنين الماضي، وسيكون إعداد فرسان الصالات مختلفاً هذا الموسم لأنه يتضمن التحضير لتمثيل الدولة في كأس الأندية الآسيوية أبطال الدوري التي ستكون في ضيافته، وعاد البطائح للتدريبات الثلاثاء، فيما يتأهب فريق نادي دبا الحصن للعودة إلى التدريبات الخميس بإشراف مدربه البرتغالي سيرجيو، الذي سيكون خلفاً للمدرب الوطني محمد المرزوقي الذي انتقل إلى الإشراف على تدريبات فريق نادي اتحاد كلباء، وينطلق إعداد فريق نادي خورفكان خلال الأيام القادمة.
ولم تكن هناك أي تغييرات في الأجهزة الفنية باستثناء دبا الحصن بعد رحيل المرزوقي إلى نمور كلباء، وبالتالي يقود عدنان محمد الهولي البطائح ويقود عبدالله عبدالباسط فريق شباب الأهلي ومازال النصر محتفظاً بمدربه البرازيلي رافائيل وأنور محمد مع خورفكان، وتنتظر جميع الأندية عودة اللاعبين المقيمين من البرازيل وستكتمل الصفوف عقب عطلة عيد الأضحى.

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