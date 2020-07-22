22 لاعباً ولاعبة في بطولة أبوظبي للمواي تاي الجمعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كشف اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، عن تفاصيل بطولة أبوظبي للمواي تاي التي تقام في أبوظبي الساعة السابعة من مساء غد الجمعة بنادي الفرسان الرياضي في العاصمة أبوظبي بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة من المحترفين.

وأعلن طارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسنج مدير البطولة، عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي عقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأكد أن اللجنة المنظمة قامت بالتحضير الجيد للبطولة، وأكدت ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والاستباقية، والتي تضمنت عزل صحي للاعبين المدربين، اعتباراً من أمس بفندق الإقامة، مع تأكيد إجراء فحص كورونا قبل وأثناء العزل وقبل النزالات.

وأشار إلى أن البطولة ستشهد مشاركة 22 مقاتلاً ومقاتلة يتنافسون في 11 نزالاً في الأوزان المختلفة، في مقدمتهم عشرة من لاعبي المنتخب الوطني.

وكشف عن النزال الرئيسي الأول الذي سيجمع بين محمد البخاري وبرادلي ستانتون، والثاني الذي يأتي بمواجهة نور الدين سامير مع مارلون ريبريو، مشيراً إلى أن النزالات يشرف على إدارتها طاقم تحكيم إماراتي لديه الخبرة الكافية.

ولفت المهيري إلى أن هذه البطولة استثنائية وتأتي في ظل الظروف الصحية الحالية وبدون حضور الجماهير على غير العادة وقال: «هناك العديد من الأسباب التي دفعتنا إلى إقامة هذه البطولة في هذا الوقت بالتحديد وفي مقدمتها التوقف الطويل بسبب الجائحة وتأثر بها اللاعبين والأندية، وأردنا لها أن تكون بطولة تنشيطية للاعبين والأجهزة الفنية ولمحبي اللعبة».

واختتم المهيري بأنه سيتم نقل فعاليات البطولة عبر التطبيق الإلكتروني UAM والذي أصبح مرجعاً لجميع أنشطة وأجندة الاتحاد عبر قناة اليوتيوب وصفحة الفيس بوك بما يضمن سهولة الوصول إلى كافة عشاق رياضة المواي تاي.

من جانبه تحدث فهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة في الاتحاد، عن الأمور الفنية وأعداد المشاركين، وسجل اللاعبين في البطولات المحلية والدولية وإنجازاتهم.