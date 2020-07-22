جامعة الشارقة تناقـش مستقبل الفعاليات في ظل جائحة كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية وحضور الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، نظم مكتب المؤتمرات التابع لمكتب نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، بالتعاون مع كلية الاتصال الندوة الافتراضية: «مستقبل الفعاليات في ظل جائحة كوفيد-19»، بهدف بحث تأثير الجائحة في تنظيم الفعاليات واستضافة المؤتمرات وعقد المعارض الدولية وتنظيم الأنشطة بشكل عام في الدولة، من خلال عدة محاور تناولت كيفية توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في سبيل إنجاح الفعاليات، والطرق الممكنة لعقد الفعاليات والندوات العلمية في ظل الجائحة، واستقطاب الخبراء والعلماء لإثراء المعرفة في ظل التباعد الاجتماعي وكيفية توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا لتخطي العقبات.

شارك بالندوة الدكتور خالد المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، والدكتور عصام نصر سليم، القائم بأعمال عميد كلية الاتصال ومدير الندوة، وعصام محمد آل عمر، مدير إدارة الفعاليات بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحضرها أكثر من 300 من المهتمين بالمجال من داخل الجامعة وخارجها.