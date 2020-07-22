ديوان المحاسبة: تفعيل نتائج الرقابة المالية مع «الاقتصاد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مكتبه بأبوظبي، عبدالله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد.

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف جوانب التعاون بين الوزارة والديوان، بشأن تفعيل نتائج الرقابة المالية الواردة في تقارير الديوان السنوية، إلى جانب تعزيز الجاهزية وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر في ظل التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، إضافة إلى ابتكار حلول لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي ذلك اقتداء بما تقوم به القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مواجهة هذه الجائحة. وأكد الجانبان أهمية التنسيق والتعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة والحفاظ على الأموال العامة وتسخيرها لخدمة مختلف فئات المجتمع المستفيدة من النظام، والعمل على الارتقاء بمستوى العمل الوطني.